Der Erlös kommt der Steiger-Stiftung zu Gute, die damit speziell Krankenwagen für Babys und Kleinkinder anschafft.

Die gemeinschaftliche Backaktion hat zur Adventszeit bereits eine lange Tradition. Diesmal haben zehn Jugendliche aufgrund der coronabedingten Hygienevorschriften jedoch nicht wie üblich im Pfarrheim, sondern daheim gebacken. „Das Team konnte damit nicht nur eine guten Zweck unterstützen, sondern auch vielen älteren Menschen eine Freude bereiten. Denn gerade in diesem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr fühlen sich manche traurig und einsam“, sagt Birgit Christophliemke, Vorsitzende der KLJB .

„Gemeinschaftliche Aktivitäten sind trotz aller Widrigkeiten gerade in dieser Zeit für die Jugendlichen sehr wichtig“, so Birgit Christophliemke. Am Freitag, 18. Dezember, lädt die KLJB ab 19 Uhr zu einem Jugendgottesdienst in die St.-Heinrich-Kirche ein. Das Thema des Wortgottesdienstes ist eine offene und bunte Gesellschaft. „Erstmals wird das Friedenslicht von Bethlehem in der Kirche entzündet und an die Jugendlichen weiter gereicht, die es mit nach Hause nehmen können“, erklärt Philipp Ashton vom Vorstand der Ortsgruppe. Dieses Licht wird jedes Jahr in der Adventszeit von einem Kind in der Geburtskirche in Bethlehem entzündet und geht als Zeichen des Friedens um die ganze Welt.

Auch das gemeinsame Weihnachtsbaumschmücken der KLJB-Ortsgruppe wird in diesem Jahr etwas anders verlaufen als gewohnt. Ab dem vierten Adventssonntag sind Kinder und Jugendliche im Anschluss an den Gottesdienst eingeladen, selbst gebastelten Schmuck an dem Weihnachtsbaum zwischen Kirche und Pfarrhaus zu befestigen. Das Schmücken soll zeitversetzt erfolgen, um Gruppenansammlungen zu vermeiden.