Zahlen zeugen von Zuversicht

Der Haushaltsplanentwurf für 2021 kommt im neunten Jahr ohne Steuererhöhungen aus und zeugt von Zuversicht. Das haben Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und Kämmerer und Beigeordneter Olaf Junker am Dienstagabend im Rat der Stadt vorgestellt. So bleibt die Grundsteuer A bei 175, die Grundsteuer B bei 280 und die Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 370 Punkten stabil. „Wir haben 2018 und 2019 das Eigenkapital erhöht. Diese starken Jahre machen 2020 und 2021 finanziell erträglich.“

Kämmerer Olaf Junker sagt, das erwartete Defizit durch die Auswirkungen der Pandemie in Höhe von fünf bis zehn Millionen sei „zum Glück“ nicht eingetreten. 1,4 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer als erwartet habe es gegeben, das Land gleicht dies mit 890.000 Euro aus.

„Auch wenn die Pandemie derzeit unseren Alltag beherrscht und uns wohl auch in 2021 noch beschäftigen wird, ist der vorliegende Haushaltsentwurf alles andere als von Resignation und Schwermut geprägt. Im Gegenteil. Wir sind uns unserer Verantwortung in wirtschaftlich wie gesellschaftlich schwierigen Zeiten bewusst. Wir schlagen keine Budgetkürzungen oder gar Steuer- und Abgabenerhöhungen vor, sondern weiten die Budgets aus und verhalten uns antizyklisch. Mit knapp 60 Millionen Euro sind die Aufwendungen so hoch wie in kaum einem Haushalt zuvor. Gerade jetzt erscheint es uns wichtig, Bürgern, Vereinen und Ehrenamtlichen, der Wirtschaft und den Institutionen Rückhalt und Unterstützung zu geben“, sagt Junker.

Der Planentwurf, so der Bürgermeister, sieht Rekordinvestitionen in Höhe von 19,1 Millionen Euro vor – in den Ausbau der Gesamtschule, die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage, den Ausbau der Helleforthstraße, der energetischen Sanierung der Grundschule Stukenbrock, in Grundstückskäufe, Digitalisierung der Schulen, in die Erschließung des Gewerbeparks Senne, in ein Feuerwehrfahrzeug für den Löschzug Stukenbrock, in den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Stukenbrock (Umkleiden) und ins Hallenbad. Das geschieht mit Krediten, die zurzeit preiswert sind. So erklärt sich aber auch die Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung. Auch für die Gedenkstätte Stalag 326 werden Mittel bereitgestellt.

„Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie wichtig die Transformation in eine digitale Gesellschaft ist. Breitbandausbau, digitale Verwaltungsprozesse und die digitale Bildung müssen deutliche Schritte nach vorne machen“, sagt Erichlandwehr.

Auf der Aufwandsseite springt erneut die Jugendamtsumlage hervor. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Millionen Euro auf dann 9,5 Millionen als Bestandteil der Kreisumlage. Binnen zweier Jahre hat sich die Jugendamtsumlage damit um 50 Prozent erhöht. Die Entwicklungen in der Prävention des Kinder- und Jugendschutzes sowie vor allem die Reformierung des Kibiz (Kinderbildungsgesetz) haben sich als Kostentreiber entwickelt. „Die Kostenanteile zwischen Bund, Land und Kommunen verschieben sich zumindest in der Jugendhilfe zuletzt zu Lasten der Kommunen. Der von der Bundesregierung angekündigte Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2025 lässt erahnen, was noch auf die Kommunen zukommt.“

Wegen der Pandemie wird der Haushaltsplanentwurf nicht während einer Veranstaltung vorgestellt. Stattdessen wird es auf der Homepage der Stadt einen interaktiven Haushaltsplan geben. Dort kann jeder gucken, sich durchklicken und bis in die letzte Kostenstelle nachvollziehen, wo Geld herkommt und bleibt.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Es wäre ein Wunder, wenn die bereits seit Mitte März dauernde Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hätte. Allerdings hatte der Kämmerer zu Beginn der Pandemie mit tieferen Einschnitten gerechnet. 1,28 Millionen Euro Mehrbelastung steckt die Stadt ganz gut weg, wesentlicher werden wohl die Auswirkungen, die für die nächsten Jahre zu erwarten sind. Jedenfalls ist der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer schon mal mit 16 Millionen niedriger als in den Vorjahren angesetzt. Wir können froh sein, wenn die Unternehmen überleben – vor allem auch die kleinen und die Solo-Selbstständigen. Investieren ist richtig, auch wenn dadurch die Pro-Kopf-Verschuldung wächst. Denn die Daseinsvorsorge stabilisiert unsichere Zeiten wie diese.