Stadt gibt Gutscheine für Gastronomie aus

Viele Anträge wurden in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen, Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sowie Kämmerer Olaf Junker hielten ihre Reden zum Haushaltsplanentwurf 2021 (wir berichteten), die SPD- und CSB-Fraktionen ließen Umbesetzungen in verschiedenen Ausschüssen absegnen. Darüber hinaus fielen einige Entscheidungen. Hier der Überblick über die wichtigsten Beschlüsse.

Gastronomie-Gutscheine

Die Stadt Verl hat es vorgemacht. Nun werden auch in Schloß Holte-Stukenbrock Gutscheine entwickelt, die die Gastronomie im Jahr 2021 unterstützen sollen. Einstimmig wurde der Vorschlag der Verwaltung angenommen, 2000 Gutscheine in Höhe von jeweils 25 Euro auszugeben, deren Wert die Stadt um 20 Prozent auf 30 Euro erhöht. Dafür werden 10.000 Euro bereitgestellt. Die Gutscheine können ausschließlich im Rathaus erworben werden. Britta Rusch (CSB) begrüßte den Vorschlag, wünscht sich aber noch eine Einbindung der EHG. Thorsten Baumgart (FDP) wertete die Maßnahme als Signal, „dass wir an eurer Seite stehen und euch unterstützen wollen.“ Darüber hinaus wird die EHG-Gutscheinaktion auf Antrag der CDU-Fraktion bis zum 27. Februar 2021 verlängert. „Wir möchten damit ein Zeichen für die Einzelhändler setzen, dass wir sie nicht im Regen stehen lassen“, sagte Stefan Burckardt (CDU).

Kostenlose FFP2-Masken

Alle Bürgerinnen und Bürger, die über 75 Jahre alt sind, erhalten auf Kosten der Stadt jeweils drei FFP2-Masken zusätzlich zu den drei kostenlos in den Apotheken erhältlichen Masken. „Es ist unser festes Ziel, die Masken noch in dieser Woche abzuschicken“, sagte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. 2800 Personen werden demnach ausgestattet. Im Januar soll dann überlegt werden, ob in einem zweiten Schritt die Altersgrenze weiter gesenkt und andere Bevölkerungsschichten ebenfalls kostenlos mit Masken versorgt wird. „Wir haben mehr als 5000 Bürger in der Stadt, die über 65 Jahre alt sind. Wir fangen jetzt aber erst einmal mit der ältesten Risikogruppe an“, so Hubert Erichlandwehr. Matthias Altemeier (Grüne) sprach sich aus sozialen Gründen dafür aus, die Altersgrenze sofort auf 65 Jahre hinunterzuziehen: „Eine FFP2-Maske kostet 4,95 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten.“ Während Lars Pankoke (CDU) mahnte, man dürfe „nicht mit der Gießkanne“ agieren, gab Ulrich Sigrist (SPD) zu bedenken, dass es auch Schwerstkranke geben würde, die gerade einmal 60 Jahre alt sind: „Als Fachkrankenpfleger auf der Intensivstation weiß ich, wovon ich spreche.“

Skate-Anlage

Nachdem die geplante neue Skate-Anlage im Freizeitareal Grüne Mitte bereits Thema in zwei Ausschüssen war, wurde nun final über die Beantragung von Fördermitteln entschieden. Noch einmal wurde heftig diskutiert. Während Thorsten Baumgart (FDP) und Reinhard Tölke (Grüne) erklärten, ihre Fraktionen würden sowohl einer 90-prozentigen, als auch eine 50-prozentigen Förderung zustimmen („Wir wollen die Skate-Anlage unbedingt“), waren Lars Pankoke (CDU) die veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 460.000 Euro weiterhin ein Dorn im Auge. „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Auch wenn es eine Förderung geben sollte, geht es um fast eine halbe Million Euro an Steuergeldern. Und das in Corona-Zeiten. Wir sollten prüfen, ob es nicht preisgünstigere Alternativen gibt oder Eigenleistungen eingebracht werden können“, forderte er. Metin Eser (SPD) entgegnete, man müsse nicht immer jeden Euro umdrehen und ans Sparen denken: „Vor allem dann, wenn wir etwas für die Jugendlichen in unserer Stadt tun wollen.“ Letztlich entschied sich der Stadtrat einstimmig dafür, vorbehaltlich einer 90-prozentigen Förderung durch das Land NRW, den Bau einer Skate-Anlage im Freizeitbereich Grüne Mitte zu realisieren. Der Antrag auf eine 50-prozentige Förderung aus dem Städtebauprogramm wurde hingegen bei zwölf Ja- und 20 Nein-Stimmen vom Stadtrat abgelehnt.

Entwicklung Föhrenweg

Die weitere Bauleitplanung zur Entwicklung der Fläche auf dem ehemaligen Campingplatzgelände am Föhrenweg soll auf Grundlage des Entwurfes B des Büros „Pesch Partner, Architekten Stadtplaner GmbH“ aus Dortmund durchgeführt. Nur die SPD-Fraktion stimmte mit drei Stimmen dagegen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat für die städtebauliche Rahmenplanung eine 50-prozentige Förderung aus dem Programm „Bauland an der Schiene“ erhalten.

Straßenkonzept

Das vorliegende Straßen-und Wegekonzept, das in den kommenden fünf Jahren neun Maßnahmen beinhaltet, wurde einstimmig verabschiedet. Es ist Voraussetzung dafür, dass die Beiträge, die für Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) entstehen, bis zu 50 Prozent durch das Land gefördert werden. Das Straßen- und Wegekonzept kann jederzeit verändert werden, muss jedoch mindestens alle zwei Jahre fortgesetzt werden.