In der Liemker Schützenhalle war ein großes Fest geplant, was aufgrund der derzeitigen Lage ausfallen muss, bedauert das Geburtstagskind.

Die Jubilarin ist mit vier Geschwistern in Bornholte aufgewachsen und erlernte in Verl den Beruf der Näherin. Ihren späteren Ehemann Adolf lernte sie beim Tanz in der Gaststätte „Zur Wirtin“ kennen. 1965 läuteten in der Verler St.-Anna-Kirche die Hochzeitsglocken. Aus dem Lebensbund ging Sohn Daniel hervor.

Mit Fleiß und Zielstrebigkeit erschufen sich die Eheleute eine eigene Existenz. 1971 eröffneten sie in Liemke mit der Firma HeKö-Tore einen Produktionsbetrieb für Industrietüren. Helga Köhler unterstützte ihren Gatten später auch beim Aufbau einer Spezialfirma für Feuerschutz. Unermüdlich arbeitete sie für den Erfolg der mittelständischen Unternehmen. Sie hielt stets Maß und hat im privaten Bereich lange Zeit auf vieles verzichtet. „Ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft“, sagt Adolf Köhler. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Gern hätte ich sie an ihrem Ehrentag zum Einkaufsbummel an die Düsseldorfer Königsallee eingeladen. Schade, dass daraus nun nichts wird.“

Obwohl sich Helga Köhler mit 80 Jahren längst zur Ruhe setzen könnte, arbeitet sie in beiden Firmen noch täglich in der Buchhaltung. „Anderen bei der Arbeit zuzusehen ohne dabei selbst etwas zu tun, das liegt mir einfach nicht“, sagt sie.

Helga Köhler erfreut sich guter Gesundheit und ist stets bodenständig geblieben. In Liemke ist sie fest verwurzelt und setzt sich mit ihrem Ehemann bei der St.-Michael-Schützenbruderschaft für die Gemeinschaft und den Erhalt der Traditionen ein. Sie ist Mitglied im Städtischen Blasorchester und singt seit vielen Jahren im Kirchenchor St.-Joseph Liemke.