Und so gibt der Vorsitzende des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen beim Pressetermin am Freitag unumwunden zu, dass er sich seine Idee bei den Parteikollegen in Oerlinghausen abgeguckt hat. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Idee: Die Grünen aus Schloß Holte-Stukenbrock verschenken für jeden Sitz im Stadtrat und für jedes neue Mitglied in 2020 einen Apfelbaum an interessierte Bürger – als kleines Dankeschön für ihr gutes Wahlergebnis. Wer Interesse an einem solchen Baum hat, der allerdings erst zur Pflanzzeit im Herbst 2021 ausgegeben wird, schreibt einfach eine E-Mail an info@gruene-shs.de.

„Wir durften in diesem Jahr acht neue Mitglieder begrüßen, das ist für einen Ortsverband mit jetzt 22 Mitgliedern viel. Hinzu kommen unsere sieben Sitze im Stadtrat. Also verschenken wir 15 Apfelbäume, die an die ersten Bürger gehen, die uns eine Mail schreiben“, sagt Philipp Ashton, der sich auch über die starke Frauenquote im Ortsverband freut: „Es sind insgesamt acht. Fünf von ihnen sind 20 Jahre und jünger.“

Ashton schwebt vor, im Herbst 2021 alte, lokale Apfelbaumsorten wie „Schöner aus Wiedenbrück“ auszugeben. Fündig könnte man auf dem Hof Borgmeier in Westenholz werden. Bei der Kommunalwahl im September hatten die Grünen 2329 Wählerstimmen bekommen und mit 20,54 Prozent ihr bestes Ergebnis seit Bestehen der Fraktion (Gründung 1989) eingefahren.