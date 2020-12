Schokoladenguss und Schneegestöber

Die mit Puderzucker bestäubten, liebevoll von den Konditorinnen Johanna Esken und Mandy Strobel dekorierten Hexenhäuschen aus feinster, selbst gegossener Schokolade. Wie in einer kleinen Weihnachtssiedlung reihen sie sich in der Auslage der Bäckerei Wölke aneinander.

Bereits am frühen Morgen sieht es in der Bäckerei nicht nur aus wie in der von Rolf Zuckowski besungenen Weihnachtsbäckerei. Es duftet auch genauso verführerisch. An jeder Ecke in der Backstube vereinen sich echte Handwerksarbeit, gelebte Familientradition und feinste Zutaten. Mit Eifer führen die geübten Konditorinnen und Bäcker ihre Handwerksarbeit aus. Passioniert sind sie am Werk, um Spritzgebäck, Kuchen, Adventsbrot, Stollen, aber auch die herkömmlichen Backwaren wie Brot und Brötchen in vielen Sorten, herzustellen.

Bei jedem Handgriff ist auch Pascal Kristkowitz die Leidenschaft, aber auch sein Können anzusehen, mit dem er in der großen Backstube die Butterstollen kräftig knetet und in die Formen gibt. „Es sind die gleichen Zutaten wie beim bekannten Dresdner Stollen, aber als Dresdner Stollen darf nur ein Stollen bezeichnet werden, der auch wirklich in Dresden gebacken wird“, informiert er.

Erst wenige Minuten zuvor hat der gelernte Bäcker einen prall gefüllten Backwagen mit frischen Spekulatiusplätzchen aus dem großen Ofen geholt. Seit Jahrzehnten leistet er im Team der Bäckerei Wölke täglich erstklassige Handwerksarbeit. Einen anderen Job kann er sich trotz des frühen Aufstehens nicht vorstellen. „Die Arbeitszeit ist für mich perfekt und die Weihnachtszeit ist für mich die schönste im Jahr“, sagt der Bäcker. Gerade jetzt in der heißen Phase haben er und seine Kolleginnen und Kollegen alle Hände voll zu tun. Auch bei Melanie Eschengerd sitzt jeder Handgriff, als sie unzählige Eier mit feinsten Zutaten zu dem schokoladigen Kuchenbelag für die Donauwellen verschlägt.

Währenddessen macht Peter Radtke dem Namen Weihnachtsbäckerei alle Ehre und bereitet die Teige für die fünf verschiedenen Stollensorten, aber auch für die Spekulatius vor. „Der Stollenteig muss zur Hälfte aus Butter bestehen, immer kräftig geknetet werden und man muss ihm genügend Zeit zum Ruhen geben“, sagt der Bäckermeister. Aus seiner mehr als 44-jähriger Erfahrung im Bäckerhandwerk weiß er, wie anstrengend die Arbeit der Bäcker und Konditoren ist und sagt: „Unser Beruf macht Spaß, ist abwechslungsreich und zwar auch körperlich anstrengend, aber wir kennen kaum Rückenprobleme, da wir alle in jeder Schicht eigentlich unsere ganzen Muskeln bewegen, uns bücken, strecken, heben und viel hin und laufen.“ Nur wenige Meter weiter produziert Pascal Kristkowitz schon wieder Spekulatius- Nachschub am laufenden Band und verrät: „Mein Lieblingsgebäck in der Weihnachtszeit ist der Mandelstollen.“

Bei jedem auf seine Weise, ist der Beruf eigentlich bei allen im Team auch deren Berufung. Doch eine ahnte es schon ganz früh. „Ich wusste das schon während meiner Schulzeit nach dem Praktikum. Es gibt für mich nichts Schöneres als den Moment zu erleben, wenn ich die Kunden wieder mit einer besonderen Torte oder anderen Köstlichkeiten erfreuen kann“, sagt Konditormeisterin Johanna Esken und widmet sich dem, was sie am liebsten tun – dem Backen und Verzieren von süßen Köstlichkeiten.