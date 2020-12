Bereits am Samstag war die vordere Scheibe eines mehrfach verglasten Fensters zerstört worden, das die Hausmeister mit einem Brett gesichert haben. Dieses Fenster haben sie wohl am Sonntag eingetreten und dabei die Sicherheitsmechanismen herausgerissen. In der Sporthalle öffneten die Täter die Lagerräume und entnahmen diverse Sportgeräte. Einige Bälle sowie auch ein entleerter 6-Liter-Wasser-Feuerlöscher konnten im direkten Umfeld der Halle aufgefunden werden. Ob Sportgeräte gestohlen worden sind, stand am Montag noch nicht fest.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer 05241/8690.