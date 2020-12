Jubiläen und Ausgezeichnetes

Der Gründerpreis der Kreis-FDP geht an Click-It-Systems mit Alexander Brock, Markus Landmann und Uwe Merschbrock. Ihr Bottle-Buddy war 2018 im Fernsehen als „Das Ding des Jahres“.

Der Bürgerpreis der FDP in der Stadt geht an die Glückstour der Schornsteinfeger, die Ende des Jahres Platz 2 des Deutschen Engamentpreises erringen.

Die Tanzgarde Stukenbrock der TG Sende erreicht Platz 4 beim Gardetanzturnier der Funkengarde des HTSV Leiberg.

Die Zimmerei Manfred Fleiter feiert 30-jähriges Bestehen.

Nils Wörmann investiert 1,1 Millionen Euro in „Leidenschaft 1886“, einem Verwaltungsgebäude und Garage für 50 Oldtimer.

Jörg Grothaus, Besitzer des Gasthofes Zur Post, nutzt die Corona-Pause und baut Restaurant und Schankraum komplett um.

Die Froli GmbH erhält zum 3. Mal den Top-100-Award als innovatives Unternehmen und das Signet des Deutschen Nachhaltigkeitskodizes.

Der Geschäftsführer des Verbandstoffwerks Trusetal, Hartmut Otto, und Landwirt Achim Kipshagenlegen eine 2,7 Hektar große Blühwiese an.

TEKAWE, Spezialist fürs Sprühen, entwickelt eine Einkaufswagen-Waschanlage. Die präsentiert Geschäftsführerin Anja Kruse.

Copy & More von Margit und Peter Dierich besteht seit zehn Jahren am Holter Kirchplatz.

Jens Hermsmeier, Chef der Windel Textile Par East(WFTE), präsentiert Textilien aus PET-Flaschen.

Der Elli-Markt an der Kaunitzer Straße mit dem Team um Marktleiter Frank Zühlke wird zum besten Supermarkt Deutschlands gekürt. Den Preis vergeben der Branchentreff Menschen & Märkte, das Magazin Lebensmittel-Praxis, und die Foodzeitschrift Meine Familie & Ich.

Holter Regelarmaturen(HORA) feiert die besten Auszubildenden Timon Gützlaff, Edwin Kettler und Philipp Marx.

Zum Ende des Jahres eröffnet das Medicum SHSan der Trapphoffstraße mit den Hausärzten Katja Grelka und Simon Eschrig, dem Hautarzt Ulrich Hengge, der Podologischen Praxis von Doris Dresselhaus-Bee und der Ergotherapeutin Linda Eckhold.

Seit 25 Jahren besteht die Praxis Physio Balancevon Roland Schroth.

Wittler Reisen feiert 90-jähriges Bestehen.

Der Chef trägt Bikini: Das Betten- und Modehaus Lüke an der Bahnhofstraße wird 120 Jahre alt.

Der Heimat- und Verkehrsverein wird 70 Jahre alt, kann das wegen Corona aber nicht feiern.

Ebenfalls dem Virus zum Opfer fällt das Schulfest zum 20-jährigen Bestehen des Gymnasiums.

Mit einem Open-Air-Kino im Bürgerpark kann aber der Kinoverein Rhythmus-Filmtheater sein 20-jähriges Bestehen begehen. Der Film „Bohemian Rhapsody“ ist ausverkauft.

40 Wohnungen des Cara Vita geht zum Zehnjährigen an die Kelle Wohnwert GmbH & Co über. Die beiden Wohngruppen verbleiben in Trägerschaft des DRK.