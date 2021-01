Absurdes mit Hang zum Humorigen

Der Name revemlingers ist ein „schlechtes Anagramm“. Wenn man mehrere Buchstaben doppelt benutzen darf, lässt sich sein Name, Sven Merlin Geller, daraus bilden. „Für meine erste Geschichte, die in der Schülerzeitung des Oberstufenkollegs veröffentlicht wurde, wollte ich nicht mit meinem eigenen Namen stehen. Ich war etwas schüchtern“, sagt Merlin Geller. Er studiert Mathematik und Geschichte auf Lehramt an der Universität Bielefeld – zurzeit über das Internet zu Hause. „Vorher hatte ich Zugfahrten von 20 Minuten. In der Zeit lohnt es sich nicht, etwas für die Schule zu beginnen. So habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben.“

Die Geschichte mit dem Titel „Drummel“ ist ein Weihnachtsgeschenk an Pastor Wolfgang Polke, der Merlin Geller getauft hat. Es sei eine positive Geschichte. Ganz kurz: Die Sterne erlöschen. Das könne als Sinnbild für Gefahren stehen, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Es gibt aber Hoffnung, die durch den Leuchtzwieback symbolisiert wird. „So wird die Geschichte leicht und wirkt nicht mehr so bierernst“, sagt Merlin Geller. „Ich bin Filmfan und stelle mir Situationen atmosphärisch vor.“

Die Idee, seine Kurzgeschichten ins Netz zu stellen, kam ihm, als er die Serie „Sherlock Holmes“ gesehen hat, in der Schauspieler Martin Freeman als Dr. Watson die Fälle des Detektivs als Blog veröffentlicht. „Das mochte ich. Ich habe mir dann ganz simpel eine Website erstellt und die Geschichten reingestellt.“

Eigentlich liebäugelt Merlin Geller damit, ein Buch zu schreiben. „Bis 100 Seiten bin ich gekommen“, zeigt er einen Collegeblock, die Geschichte handschriftlich mit Füller geschrieben. „Ich muss aber selbstkritisch zugeben, dass ich ein Kurzstreckenläufer bin. Ich habe eine Idee davon bekommen, wie schwierig es ist, ein Buch zu schreiben. Das ist Handwerk und richtig anstrengende Arbeit. Der mehrbändige Harry Potter lässt sich gut lesen, aber bestimmt nicht einfach herunterschreiben.“

Sein Faible fürs Humorige und Absurde ist früh gelegt worden. „Ich bin Fan von Otto Waalkes und Loriot, die machen oft Absurdes.“ Seine erste Geschichte ist ihm in den Kopf gekommen, als er in seinem Ohrensessel mit gelben Bezug gesessen hat. Dabei stellte er sich vor, was Kleinstlebewesen erleben, wenn sie sich von diesem Sessel abseilen würden. „Ich habe die Geschichte durchgeschrieben, bis die Lebewesen unten angekommen waren.“

So entstehen viele Geschichten. „Ein Freund forderte mich auf, eine Geschichte zu schreiben, in der es um einen Mann geht, der alte Autos aufpäppelt. Da hatte ich die Idee, dass ein Mann zu ihm stößt, der über die Straße will. Während ich das geschrieben habe, kam mir die Idee für den nächsten, der über die Straße wollte. Und irgendwann war das Auto voller Menschen, die über die Straße wollten.“ Die Geschichte heißt Bungalow. Ein Name, der nichts mit Autos zu tun hat. „Ich gebe meinen Charakteren Namen, die es nicht gibt, damit der Leser nicht voreingenommen ist. Jeder kennt einen Thomas oder Matthias und hat ein Bild dieses Menschen im Kopf.“

Jede Geschichte bekommt auch ein Bild. Das malt Merlin Geller mit verschiedenen Programmen selbst. „Bilder regen die Fantasie an“, sagt er. Eine Geschichte hat er ins Englische übersetzt. „Ich wollte, dass eine Freundin in Südkorea diese Geschichte lesen kann, die ich auf dem Jakobsweg 2019 kennen gelernt habe.“

Der Student hat viele Interessen. Er spielt Klavier und Gitarre, schreibt Texte und singt. „Ich nehme mir viel Zeit, um Freiräume zu schaffen. Vielen, die Potenzial haben, fehlt die Zeit, Interessen auszuleben.“