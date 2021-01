Zu den 22 berücksichtigten Einrichtungen gehört auch das Altenzentrum Wiepeldoorn in Schloß Holte-Stukenbrock.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro“, sagt Sabine Buss, stellvertretende Leiterin des Altenzentrums. 2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Pandemie hat jeden einzelnen besonders gefordert und die aktuelle Lage ist ebenfalls noch sehr angespannt. „Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden und wie es weitergeht, weiß auch noch keiner“, führt Sabine Buss weiter aus.

Deshalb kann das Altenzentrum nun Dank der Kreissparkassen-Spende den Garten und das Außengelände verschönern. „Hier können dann hoffentlich bald wieder Kontakte in schönerer Atmosphäre stattfinden und so haben wir noch einen Grund mehr uns alle auf den Sommer zu freuen“, ergänzt die stellvertretende Leiterin.

Ob darüber hinaus seniorengerechte Sitzgelegenheiten oder ein neuer Grill mit Sonnensegel angeschafft wird, ist zum derzeitigen Stand noch offen. Barbara Gerbig, Geschäftsstellenleiterin der Kreissparkasse in Schloß Holte, ist davon überzeugt, dass das Geld an der richtigen Stelle eingesetzt wird. „Wir möchten mit unserer Spende insbesondere in dieser Zeit Perspektiven schaffen und schöne Momente schenken“, ergänzt sie.

So hat die Kreissparkasse auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Vereinen, Kindergärten und Schulen, die Jugendarbeit, Sport- Natur- und Umweltprojekte sowie Kunst und Kultur mit über 700.000 Euro gefördert.