Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Halbe Sachen liegen Ferdinand Habig nicht. Getreu dem Motto „ganz oder gar nicht“, hat er nicht nur in sportlicher, sondern auch in beruflicher Hinsicht seine Ziele stets mit vollem Einsatz verfolgt. An diesem Montag vollendet der Stukenbrocker sein 80. Lebensjahr.