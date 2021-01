Zeugen informierten die Polizei. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, hatte sich der laut herumschreiende Mann bereits von der Jahnstraße zur Polizeiwache an der Bahnhofstraße begeben. Dort trat er gegen ein Garagentor. Zudem stellten die Beamten eine beschädigte Glasscheibe an dem Polizeigebäude fest. Der 30-jährige Mann aus Hövelhof hatte eine leichte Verletzung an der Hand und war stark alkoholisiert. Er war überhaupt nicht zugänglich. Seine persönlichen Sachen lagen vor der Wache verteilt auf dem Boden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige bis zur erfolgten Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob der 30-Jährige neben der beschädigten Scheibe an der Polizeiwache auch eine Schaufensterscheibe an einem Geschäft an der Bahnhofstraße etwa eine Stunde zuvor eingetreten hat. Zeugen hatten die Polizei in dem Fall ebenfalls über einen Randalierer informiert, welcher zunächst gegen die Scheibe trat und anschließend flüchtete.