Jedes Mitglied bekam eine „Karnevalstüte“ mit Luftschlangen, Bonbons und einem kurzen Sketch in Papierform. Dieser Gruß wurde zusammen mit dem neuen Mitgliedermagazin „Junia“ verteilt. Junia ist eine Apostelin, die schon Paulus in seinem Römerbrief erwähnte. Sie war eine der ersten bekennenden Christinnen und wurde wegen ihres Glaubens inhaftiert.

Die Kfd Stukenbrock hat noch einen Hinweis zu den Beiträgen: Um eine Ansteckung unter­einander zu vermeiden bitten die Vorstandsfrauen in diesem Jahr alle Mitglieder darum, den Beitrag von 17 Euro passend in einen Um­schlag zu stecken, diesen mit dem eigenen Namen zu beschriften und den Umschlag bis zum 1. März bei der persönlichen Mitarbeiterin in den Briefkasten zu werfen. Falls dies nicht möglich ist, bittet die Kfd um Rückmeldung.