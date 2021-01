Detmold/Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock festgenommen, der am Samstagabend in Detmold-Pivitsheide seine ehemalige Partnerin mit einer Waffe bedroht hatte. Die Frau konnte aus dem Auto des Täters fliehen und sich in Sicherheit bringen. Den Schlüssel des Wagens nahm sie mit, so dass der Mann nicht fliehen konnte.