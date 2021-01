Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu!“ wird dem vermeintlichen Müll neues Leben eingehaucht. Dieser Heimwerker-Trend ist nicht nur ressourcenschonend, sondern kann auch echt viel Spaß machen. Egal welches Alter, egal welche Erfahrungen beim Basteln und Heimwerken – Upcycling-Projekte gibt es für jeden. Insbesondere das Internet mit Plattformen wie Pinterest bieten viel Inspiration.

„Gerade jetzt, mit der Verlängerung des Shutdowns, ist der perfekte Zeitpunkt, Ausrangiertes neu zu entdecken“, so die Mitglieder des Jugendparlaments. In diesem Sinn lädt das Jugendparlament Schloß Holte-Stukenbrock dazu ein, an einem Upcycling-Wettbewerb teilzunehmen.

Bis zum 28. Februar können Fotos von Upcycling- Projekten beim Jugendparlament unter der E-Mail-Adresse frederick@jupa-shs.de eingereicht werden. Ob Möbelstück, Kleidung oder Dekoartikel – das Jugendparlament freut sich auf die kreativen Ideen aus Schloß Holte-Stukenbrock. Die Gegenstände müssen nicht zwingend im Lockdown entstanden sein.

Der Wettbewerb richtet sich nicht nur an Jugendliche, sondern an jeden, der Spaß am Upcycling hat.

Alle eingereichten Projekte werden auf der Website des Jugendparlaments veröffentlicht. „Daher würden wir uns auch über eine kleine Geschichte hinter den Projekten freuen“, sagt stellvertretende Jupa-Vorsitzende Franka Fockel.

Die vier kreativsten Idee werden mit einem Gutschein für einen Gastronomiebesuch in Schloß Holte-Stukenbrock prämiert.

www.jupa-shs.de