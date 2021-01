„Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit im Sinne der Nächstenliebe als christlicher Wohlfahrtsverband“, sagt Esther Hartmann, die beim Caritasverband die Ehrenamtsarbeit im Dekanat koordiniert und das Stadtfamilienzentrum in Rheda-Wiedenbrück leitet.

Der Caritasverband startet diese Verteilung am kommenden Montag, 1. Februar, zunächst an sechs Standorten in Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Herzebrock-Clarholz, Schloß Holte- Stukenbrock und Langenberg.

Die Idee entstand gemeinsam zwischen Diakonie und Caritasverband. So wurden vom Caritasverband zunächst 10.000 Masken besorgt, die nun in Päckchen von je zwei FFP2- und drei OP-Masken abgeben werden. Dies erfolgt im Vertrauen – es muss kein Nachweis der Bedürftigkeit erbracht werden.

In Schloß Holte-Stukenbrock erfolgt die Verteilung der kostenlosen OP- und FFP2-Masken im Caritas-Kreisfamilienzentrum an der Rathausstraße 6, montags bis freitags zwischen 12.30 und 13.30 Uhr.