Einmalig wird in diesem Jahr auch am Freitag (15. Oktober) Pollhans sein. Einen entsprechenden Antrag hatte die FDP-Fraktion gestellt. Die Veranstaltung endet somit in diesem Jahr am Montag, 18. Oktober.

Mit der Verlängerung soll den Marktbeschickern ein Beitrag zum Ausgleich des erlittenen pandemiebedingten Einnahmeverlustes geleistet werden heißt es in dem Antrag, den die Verwaltung zum Anlass genommen hatte, eine (nicht repräsentative) telefonische Umfrage unter den Beteiligten durchzuführen. Ergebnis war, dass sich die überwiegende Mehrheit der Befragten für eine Verlängerung um den Freitag ausgesprochen hat. Eine Vielzahl der Befürworter legte allerdings Wert darauf, den Pollhansmarkt nur einmalig und nicht dauerhaft zu verlängern. Auch wurde darum gebeten, dass Standgeld unangetastet zu lassen. Mit deutlich erhöhtem Verwaltungsaufwand ist durch eine eintägige Verlängerung nicht zu rechnen.

„Wir lehnen den Antrag ab, denn er führt zu einer Ungleichbehandlung. Kleine Geschäfte und Boutiquen erhalten auch keinen Ausgleich, beispielsweise durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem geht durch vier Tage Pollhans die Kompaktheit verloren“, sagte Matthias Altemeier, dessen Fraktion Bündnis 90/Die Grüne mit drei Stimmen geschlossen gegen den Antrag stimmte.

Während die Grünen ihrer Linie treu blieben, wich die CDU von ihrer ursprünglichen Meinung ab. „Da es sich um eine einmalige Verlängerung des Pollhansmarkts handelt, tragen wir die Entscheidung mit und stimmen für den Antrag der FDP“, sagte Dieter Röchter.