Schon zum dritten Mal sind am Freitagnachmittag in Stukenbrock-Senne am „Rad-Wanderzentrum“ zwischen Ems-Erlebniswelt und St. Achatius-Kirche alle Prospekte aus einem Outdoor-Prospektständer gerissen worden. Diesmal sind die Prospektständer gleich mit zerstört worden. Im Herbst wurden zusätzlich eine Wandertafel und eine Bank beschmiert. Besonders ärgerlich ist, dass nicht nur fremdes Eigentum zerstört wurde, sondern auch Gästen und Einheimischen eine Informationsmöglichkeit genommen wurde. Denn Tafel und Prospekte dienen Wanderinnen und Wanderern als Orientierung. Die Sachbeschädigung ist bereits nachmittags zur Anzeige gekommen.