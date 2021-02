Online bewegt Körper und Kopf

Christian Großekathöfer (44) ist Diplom-Medienpädagoge. Er hat in Bielefeld Erziehungswissenschaften und Psychologie mit dem Schwerpunkt Medien studiert. In Erfurt war er zwei Jahre lang für den Kinderkanal (Kika) beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in der Zuschauer-Redaktion. Er hat die Zuschauer live vor Ort begleitet, Führungen übernommen und die Zuschauer und Telefonkinder auf Livesendungen vorbereitet. Danach hat er sich in seiner Heimatstadt Bielefeld selbstständig gemacht und als freischaffender Pädagoge den Onlineauftritt der Landesanstalt für Medien technisch und inhaltlich begleitet und für die Stadt Bielefeld das Kinderrathaus (im Stil der Sendung mit der Maus) betreut. Als er selbst Vater wurde, ist er als Angestellter ins Online-Marketing einer Aufzugsfirma gewechselt. Seit August 2020 ist er bei der Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock in der Programmleitung EDV und Digitales und als Referent für digitales Lehren und Lernen zuständig.