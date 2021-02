Erbe im digitalen Museum bewahren

Die Ortsgemeinschaft Stukenbrock plant, Infotafeln wie in Schloß Holte zur Geschichte Stukenbrocks aufzustellen. Die ersten vier sind fast fertig. „Wir planen einen historischen Rundweg, erst einen kleinen im Dorf, dann eine Erweiterung bis zur Römerstraße in das alte Zentrum. Das wird erst nächstes Jahr klappen können. Wir müssen ja auch kalkulieren, weil keine Einnahmen bei fehlenden Veranstaltungen vorliegen“, sagt Maria Tölle. Die erste Stele wird an die Heimathäuser kommen zum „Stuken“, der dort wieder aufgestellt wird. Es handelt sich um eine neue Wurzel, die alte am Kreisel war morsch. Die erste Infotafel behandelt die Siedlungsgeschichte und die Namensgebung des Dorfes, dann wird im nächsten Schritt die Kirche (kurze Chronik) beschrieben. „Wir zeigen bevorzugt alte Ansichten, also den Blick auf die Kirche vom Friedhof. Und später noch mal den Blick auf die Kirche und auf ‚Peters’ in Erinnerung an das alte Hochzeitshaus und die alte Eiche mit einem Zeitungsartikel von Lehrer Stiewe.“ Die Ortsgemeinschaft will die erste Stele und den Stuken zum Maibaumfest enthüllen, sofern die Feier erlaubt ist. Aufgrund der vielen Sehenswürdigkeiten und alten Gebäude unter Denkmalschutz, unter dem Gesichtspunkt, dass das Zentrum mit Rathaus, Marktkauf, Schulen und mehr alles Stukenbrock ist, könnte die Ortsgemeinschaft mehr als 20 Stelen aufstellen. „Aber die kann der Verein aus seiner Vereinskasse allein nicht wuppen.“