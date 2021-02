„Die Pandemie schweißt zusammen“

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Polizeihauptkommissar Claus Mikus befindet sich auf der beruflichen Zielgeraden, in neun Monaten ist im Job Schluss. „Ich werde aber ganz bestimmt nicht in ein Loch fallen“, sagt der 61-Jährige, der privat noch jede Menge Pläne hat, in denen seine Frau Silke (58) eine wichtige Rolle spielt. Oberste Priorität hat für den 1. Vorsitzenden der ASG Teutoburger Wald (seit 2010) und langjährigen Marathonläufer, möglichst lange gesund zu bleiben