Teamplayer in Beruf und Ehrenamt

In dieses Amt ist Daniel Kammertöns hineingewachsen. 2019 hat er sich bei einem Auswahlverfahren für die stellvertretende Rettungswachenleitung durchgesetzt und trat die Nachfolge von Linda Becker an, die Rettungswachenleiterin in Versmold wurde. Markus Brock (45), seit 2003 Leiter der Rettungswache, war bereits mit der Neuschaffung der Abteilung Bevölkerungsschutz im Jahr 2017 Sachgebietsleiter Rettungsdienst und damit für alle acht Rettungswachen im Kreis Gütersloh zuständig. Bis Januar 2021 hat er dieses Amt und die Leitung der Rettungswache Schloß Holte-Stukenbrock in Personalunion ausgeübt.