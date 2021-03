Olaf ist für seine Art ein prächtiges Exemplar. Normalerweise sind Weißbüscheläffchen, auch Pinselohräffchen genannt, nämlich eher leichter. 19 Zentimeter werden die Männchen groß.

Die eigentliche Heimat dieser Tiere ist das nordöstliche Brasilien. Olaf wurde aus Hüllhorst in die Tierarztpraxis gebracht. Dort lebt er mit Artgenossen tiergerecht in der Obhut von Brunhilde Homann, die bis vor wenigen Monaten den Tierfachmarkt an der Kaunitzer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock geführt hat und nun im Ruhestand ist. Die Fahrt nach Hause hat Olaf ebenso wie den Eingriff bestens überstanden.

Äffchen Olaf ist operiert und schläft noch in der Narkose.

Ohne Frage war Olaf der exotischste Patient, der am Mittwoch im Tierärztlichen Gesundheitszentrum behandelt wurde. Die Tierärzte haben das niedliche Kerlchen ins Herz geschlossen.