Ab dem 1. April entsteht ein Kompetenz-Center „Firmen und Baufinanzierung“ in der Filiale in Schloß Holte. Der Wechsel der Berater aus den Bereichen Baufinanzierung und Firmenkunden vereine die Kredit-Expertise, um alle Beratungswünsche von privaten und gewerblichen Kunden bestmöglich zu erfüllen. Abgerundet werde das Angebot durch die Experten der R+V-Versicherung und der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Das eigene Heim, die Geldanlage in Immobilien und das eigene Unternehmen sind seit vielen Jahren die größten Wünsche der Privat- und Firmenkunden. „Daher wollen wir dafür eine zentrale Anlaufstelle für unsere Mitglieder und Kunden in der Region schaffen“, sagt Volksbank-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hillemeier.

Der Selbstbedienungsbereich in der Filiale Schloß Holte an der Schlossstraße bleibe unverändert bestehen und der Zugang zu den Schließfächern sei weiterhin sichergestellt. Die Bargeldversorgung vor Ort werde weiterhin Bestand haben.

Die Bank konzentriert ihr Privatkundengeschäft zum 1. April auf die ehemalige Spadaka-Hauptstelle an der Hauptstraße in Stukenbrock. Die Berater ziehen dorthin um und sind dort für die Kunden für alle Geldangelegenheiten zu erreichen, erläuterte Wolfgang Hillemeier. Privatkunden, die Kredite beantragen, Online-Banking-Fragen haben, Geld anlegen wollen oder sonstige Geldgeschäfte planen, finden Ansprechpartner an der Hauptstraße.