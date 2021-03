Die Trasse führt von Augustdorf durch die Stapelager Senne, das Augustdorfer Dünenfeld, das Bokelfenn und durch Teile Oerlinghausens bis hin zur Kreuzkrug-Kreuzung – durch viel Naturschutzgebiet. Die Straße will politisch offenbar niemand mehr. So überraschend sie im Entwurf des Regionalplans aufgetaucht sein mag, so schwierig wird es, sie wieder zu streichen. In den Plan gerutscht ist die Trasse, so sagte Planer Dirk Tischmann im Stadtentwicklungsausschuss, weil sie in der Straßenplanung enthalten war (aus einem Beschluss aus dem Jahr 2006). Werner Thorwesten, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Stadtentwicklung, hatte bei der Bezirksregierung nachgefragt, die ihn aber auf die Zeit nach der Landtagswahl vertröstet habe (Mai 2022). „Kann man die Tasse nicht vorab herausholen, um diese Straße endgültig zu Geschichte zu machen?“ Auf die Frage von Stefan ­Burckardt (CDU) sagte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, dass er bereits mit dem Landtagspräsidenten André Kuper gesprochen habe. Der wolle im Verkehrsministerium nachfragen.