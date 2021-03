Verwiesen wird stattdessen auf den Onlinegottesdienst aus der Versöhnungskirche um 10.30 Uhr mit Prädikant Volkhard Dietrich unter www.youtube.com/evangkircheshs. oder über den Link auf unserer Homepage.

Ab Anfang April sollen dann auch Gottesdienste aus der Friedenskirche live gestreamt werden, so dass so gut wie jeden Sonntag aus einer der beiden Kirchen ein Gottesdienst online bereitgestellt werden kann. „Wir haben – zunächst nur bis Ende April – festgelegt, welche Gottesdienste voraussichtlich per Livestream übertragen werden. Am besten ist es, unseren Kanal zu abonnieren. Dann kann man direkt erfahren, wenn wir etwas Neues planen oder einstellen“, empfiehlt Dorothee Nowak.

Für den März plant die Evangelische Kirchengemeinde Schloß Holte-Stukenbrock noch drei weitere Gottesdienste. Am Sonntag, 21. März, um 10.30 Uhr in der Versöhnungskirche mit Pfarrer Dr. Carsten Glatt (ausschließlich online) und um 18 Uhr in der Friedenskirche mit Pfarrer Glatt (Präsenzabendgottesdienst) sowie am Sonntag, 28. März, um 10.30 Uhr in der Friedenskirche mit Pfarrer Reinhard E. Bogdan (Präsenzgottesdienst, eventuell auch online).