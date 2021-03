Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Der Sozial-Shop in Stukenbrock-Senne am Lippstädter Weg 63 (am Kindergarten St. Achatius) öffnet ab Montag, 15. März, wieder seine Pforten. Geöffnet ist der Sozial-Shop dann immer montags und dienstags von 14.15 bis 16.45 Uhr.