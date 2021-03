„Leider hat es sich noch nicht so herumgesprochen, dass wir diese Tests anbieten“, sagt Ilka Mähler (41), seit Januar 2020 Geschäftsführerin der DRK im Kreis Gütersloh. Das dürfte sich bald ändern, zumal es ab der kommenden Woche zwei Testzentren in Schloß Holte-Stukenbrock geben wird. Eines betreibt das DRK, der Standort Am Pastorat gilt allerdings nur als Übergangslösung. „Wir stellen diese Örtlichkeit nach Absprache mit der Stadtverwaltung zur Verfügung, gesucht wird aber nach einer anderen Räumlichkeit“, so Ilka Mähler. Das bestätigt indirekt auch Maren Gerkens aus der Stadtverwaltung. „Mögliche Standortänderungen für die weiteren Testtage werden zeitnah mitgeteilt“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.