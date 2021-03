Passanten holen Frau vom Gleis

Der Frau war offenbar schwindelig geworden. Der Jugendliche half ihr, Stefan Hülsmann kam dazu, um den Jugendlichen zu unterstützen, bevor der Zug kam. „Ich hätte gar kein Aufhebens darum gemacht, wenn mich nicht die Reaktion der anderen Autofahrer so schockiert hätte, die sich ärgerten, dass mein Auto ihre Fahrt blockiert hat“, sagt Stefan Hülsmann dem WESTFALEN-BLATT. Er möchte sich nicht fotografieren lassen. „Der eigentliche Held ist der Jugendliche, ich habe ihm nur geholfen.“

„Ich muss mir kurz Luft machen!“, postete Stefan Hülsmann (36) auf Facebook. „Vorab: danke an den etwa 16-jährigen jungen Lebensretter, welcher gerade zusammen mit mir eine Frau aus dem Gleisbett am Mozartweg gezogen hat. Ohne dich wäre mir die Frau nicht aufgefallen!“

Zu dem Dank kommt aber auch Ärger. „Ich verachte die restlichen zig Autofahrer und Autofahrerinnen, die lieber im Auto sitzen geblieben sind, da es ja regnete, und mich danach noch beschimpften, dass ich nicht sofort über den offenen Bahnübergang gefahren bin, nachdem der Zug durch war.“ Stefan Hülsmann hofft auch, dass der junge Mann seinen Post auf Facebook liest. „Ich wollte dem jungen Mann noch mitteilen, dass er gerade was ganz großes geleistet hat! Er hat ein Leben gerettet.“

Stefan Hülsmann, der selbst in der Tenge-Siedlung wohnt, war am Freitag um 19.53 Uhr mit seinem fünf Monate alten Sohn Richtung Elli-Markt unterwegs und musste an den Bahnschranken am Mozartweg warten. „Ich habe hinter einem anderen Auto an der geschlossenen Schranke gehalten. In der Gegenrichtung standen auch mehrere Autos. Ich sehe, wie ein junger Mann hinter den Schranken im Regen steht und entdecke im Gleisbett direkt neben dem Weg, dass da eine Frau sitzt. Ich musste direkt aus dem Auto springen und hinlaufen, da die Schranken bereits lange unten waren! Gemeinsam mit dem jungen Mann haben wir uns die Frau gepackt und aus dem Gleisbett gebracht. Sie sagte, ihr sei schwindelig geworden und käme nun nicht mehr hoch. Dabei hatte sie ein paar Einkäufe und Blumen aus dem Elli-Markt“, schildert Stefan Hülsmann die Situation. „Als wir sie von den Schienen brachten, war der Zug bereits losgefahren und knallte etwa 20 Sekunden später durch.“

„ Ich muss zugeben, ich war dieses Mal froh, dass die Schranken so lange geschlossen waren. Ich muss zugeben, ich war dieses Mal froh, dass die Schranken so lange geschlossen waren. “ Stefan Hülsmann

Da der junge Mann gesagt habe, er begleite die Frau nach Hause – sie sagte, sie wohne direkt um die Ecke – sei Hülsmann direkt zum Auto gegangen, um es wegzufahren. „Beim Losfahren habe ich in Höhe der beiden noch einmal gehalten, um dem Jugendlichen zu sagen, dass er gerade was ganz ganz Großes gemacht hat - nämlich ein Leben gerettet! Die anderen Autofahrer hinter mir und im Gegenverkehr hatten leider nichts anderes zu tun, als wie bekloppt zu hupen und mich verbal anzugehen wie ‚warum hältst du Assi an und machst Stau?‘“

Stefan Hülsmann, der im Vertrieb für Werkzeugmaschinen bei Gildemeister arbeitet, kamen nach der Rettung der Frau zwei Jahre alte Bilder in den Kopf. Er hatte als Ersthelfer einen Kollegen betreut, der an einem unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Auto erfasst wurde und in den Armen eines anderen Kollegen gestorben ist. „Daran musste ich denken und daran, dass die geschlossenen Schranken in Schloß Holte-Stukenbrock oft ein Ärgernis sind, wenn sie sechs Minuten oder länger geschlossen sind. Ich muss zugeben, ich war dieses Mal froh, dass die Schranken so lange geschlossen waren.“

Stefan Hülsmann hofft, dass die, die ihren Ärger laut Luft gemacht haben, nie in die Situation kommen, so etwas miterleben zu müssen. Dem jungen Mann möchte er sagen: „Du bist ein ganz Großer! Sei stolz auf dein Tun und die Zivilcourage, die du heute erbracht hast!“

Kommentar von Monika Schönfeld

„Gott sei Dank haben Sie und der junge Mann geholfen! Ich kann sehr gut nachvollziehen, was in Ihnen vorgeht. Mir wäre bei so viel Ignoranz anderer Menschen sehr wahrscheinlich der Kragen geplatzt – was natürlich der Sache nicht dienlich gewesen wäre. Ich bin sehr, sehr froh zu lesen, dass es aber auch noch Menschen wie Sie gibt, die das Herz am rechten Fleck haben!“ Dieser und andere ausschließlich positive Kommentare, erntet Stefan Hülsmann dafür, dass er seinem Ärger Luft macht. Normalerweise folgt vielen Postings auf Facebook nach fünf Kommentaren spätestens der erste Troll, der nichts besseres zu tun hat, als alles in den Dreck zu ziehen. Nicht hier! Die Reaktionen zeigen, dass die Verrohung der Gesellschaft und ein zunehmender Egoismus wahrgenommen werden. Die Tat der beiden Männer wird als wohltuendes Beispiel hervorgehoben. Tatsächlich ist es ergreifend, dass offenbar doch nicht allen alles egal ist. Die Menschen brauchen diesen positive Beispiele. Und die beiden Lebensretter haben nicht gezögert zu helfen. Das lässt hoffen.