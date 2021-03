Robotik hat ein neues Zuhause in OWL

„Mit der Partnerschaft bauen wir unsere Dienstleistungen als Systemlieferant im Bereich der Automationen am Markt weiter aus“, sagt Rainer Hesse, Geschäftsführer und Gründer der Hesse Vorrichtungen und Fertigungstechnik GmbH. „Schon seit etwa zehn Jahren setzen wir in der eigenen Fertigung Industrieroboter ein. Wir kennen daher die Komplexität von Projekten im Automationsbereich. Deshalb haben wir nur darauf gewartet, ein Roboterprodukt zu finden, mit dem wir auch bei unseren Kunden Automationslösungen schnell umsetzen können“, sagt Hesse.

Das Unternehmen Hesse Vorrichtungen und Fertigungstechnik GmbH ist ein Spezialist für Montage und Test- und Prüfabläufe in der Fertigung. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Prototyping und Serienbearbeitung von Gehäusen und Frontplatten aus Kunststoff oder Aluminium. Daneben fertigt Hesse mechanische Applikationen, realisiert mechatronische Projekte und automatisiert Fertigungsprozesse durch Lösungen im Vorrichtungsbau. Seine Kunden kommen aus Automobilindustrie, Raum- und Luftfahrt, Umwelt- und Klimatechnik sowie dem Maschinen-, Steuerungs- und Anlagenbau. ...

Mehr als 700 Partner gehören bereits zum globalen Netzwerk von Universal Robots. „Wir freuen uns, Hesse Vorrichtungen mit an Bord zu haben. Das Team bringt eine großartige Expertise in den Bereichen Mechanik, Elektronikproduktion sowie Fertigungstechnik mit. Durch die Partnerschaft möchten wir Unternehmen aus Ostwestfalen dabei unterstützen, ihre Fertigung am Standort zu stärken“, sagt Andrea Alboni, UR-Regional Sales Director Westeuropa. Die Vernetzung zur ostwestfälischen Wirtschaft sei eine ideale Ergänzung im Portfolio des dänischen Roboterherstellers.

