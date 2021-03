Der Löschzug Schloß Holte verliert einen Kameraden, der der Freiwilligen Feuerwehr ein Leben lang verbunden war. Hermann Theobald starb am vergangenen Samstag, 13. März, im Alter von 82 Jahren. Zu Hause, im alten Feuerwehrhaus.

Hermann Theobalds Spielplatz war das einzige Feuerwehrauto der damaligen Gemeinde Liemke. Alarm auszulösen gehörte genauso zu seinem Alltag wie Mathe oder Lesen lernen. Ab 1949 wuchs er im alten Feuerwehrhaus an der Kirchstraße auf, half seinem Vater Johann als Gerätewart. Es war klar, dass auch er Feuerwehrmann wird.

Als Theobald seinen ersten Brand löschte, war er allerdings noch nicht offiziell in die Wehr eingetreten. Er war 16 – und ohne Führerschein. Aber weil sich kein Fahrer fand und die Zeit drängte, setzte er sich wildentschlossen hinter das Steuer. Und auch ein schwerer Schicksalsschlag ließ ihn nicht an seinem Ehrenamt zweifeln. Sein Vater starb im Januar 1968 an den Folgen eines Einsatzes beim Gasthof Westhoff. Der ehemalige Fußballer des VfB Schloß Holte blieb dem Löschzug trotzdem treu.

Mit seiner Frau Gabi lebte er im zweiten Feuerwehrhaus an der Dechant-Brill-Straße und übernahm das Amt des Gerätewarts. Die Töchter Monika und Anke komplettierten das Familienglück. Dem Werkzeugmacher, der sein Fahrrad stets an der Maschine abstellte, um bei Einsätzen schnell zur Wache zu fahren, ist es auch zu verdanken, dass das erste Spritzenhaus in der Art erhalten geblieben ist. Theobald und seine Frau bauten es zu einem Wohnhaus um. Das alte quadratische Turmzimmer, in dem früher die Schläuche zum Trocknen aufgehangen worden waren, war von da an der Ort für lange Skatabende.

Theobald war 43 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann, Träger des Feuerwehrkreuzes in Silber, ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen in Silber und Gold. Mit 60 Jahren schied der Unterbrandmeister wie damals üblich aus dem Dienst aus und wechselte in die Ehrenabteilung. Auch dort nahm er an jeden Dienstabend teil, bis seine Krankheit ihn daran hinderte.