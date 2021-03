Zunächst wurde der Löschzug um 10.19 Uhr unter dem Einsatzstichwort „Kleine Hilfeleistung“ alarmiert, als auf der Paderborner Straße ein Baum auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Nach kurzer Vollsperrung der Paderborner Straße in Absprache mit der Polizei konnte mit Unterstützung eines anwesenden Landwirt und seinem Traktor mit Seilwinde der Baum zurück in den Wald gezogen werden. Nach kurzen Aufräumarbeiten wurde die Straße umgehend wieder für den Verkehr freigegeben. Um 12.54 Uhr musste erneut ausgerückt werden, bei einem Einsatz auf der Autobahn A33 galt es eine Unfallstelle abzusichern. Eine Autofahrerin hatte, in Richtung Brilon fahrend, zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Schloß-Holte aufgrund eines eintretenden Hagelschauers die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war abseits der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Auf der Anfahrt wurden die Feuerwehrmänner auf einen weiteren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Polizeiwagen aufmerksam. Bei dem Alleinunfall war das in Richtung Osnabrück fahrende Fahrzeug gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock Senne und Schloß-Holte nach rechts in die Leitplanke abgekommen. Nach kurzer Erkundung durch den Gruppenführer und Rücksprache mit den beteiligten Polizisten fuhren die Feuerwehrleute zur eigentlich alarmieren Einsatzstelle.

Vor Ort kümmerten sie sich um die Absicherung und übernahmen die Betreuung der Patientin bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Zeitgleich wurden weitere Fahrzeuge nachgefordert, um den Verkehrsunfall abzusichern. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf der A33 in beiden Richtungen aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten auf einer Länge von fünf bis sechs Kilometern.