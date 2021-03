Jugendlicher zog gemeinsam mit Stefan Hülsmann eine Frau (57) aus dem Gleisbett am Mozartweg

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Von Dirk Heidemann

Die Mutter des bislang unbekannte Jugendlichen, der am vergangenen Freitag gemeinsam mit Stefan Hülsmann eine Frau aus dem Gleisbett am Mozartweg gezogen hatte (wir berichteten), hat sich am Montag beim WESTFALEN-BLATT gemeldet. Es handelt sich um Joe Guest.