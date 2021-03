„Stopp“ und Schild und Tempo 50

Unter der Leitung von Ulrich Elfers von der Abteilung Straßenverkehr des Kreises Gütersloh haben Vertreter der Bezirksregierung, der Kreispolizei und der Straßenbaulastträger Kreis Gütersloh und Straßen NRW mit Pascal Lideck von der städtischen Straßenverkehrsbehörde die Unfallschwerpunkte der vergangenen drei Jahre begutachtet. Am Bärenbach Auf der Panzerringstraße „Am Bärenbach“ von Augustdorf entlang des Truppenübungsplatzes sind in einer langgezogenen Kurve drei Unfälle passiert, einer davon am 1. April 2020 mit drei Toten. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge. Auch bei einem Unfall mit Auto und Motorrad ist einer auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein weiterer Unfall war der Alleinunfall eines Motorradfahrers. In diesen beiden Fällen gab es Schwerverletzte. Auf der Panzerringstraße herrscht Tempo 60. Weil es sich um eine Tempo-60-Zone handelt, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht ständig wiederholt.