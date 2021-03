Riesling auf 1000 Flaschen limitiert

Zusammen mit dem renommierten Weingut „Von Hövel“ aus Konz an der Saar hat das junge Unternehmen einen auf 1000 Flaschen limitierten Riesling Cuvée mit dem Namen „Messing Riesling Selektion 2018“ kreiert. Wer dem Wein widersteht und die ungeöffneten Flaschen nach zwölf Monaten zurückgibt, bekommt sein Geld mit 20-prozentiger Rendite zurück. Das attestieren die Gründer jedem Unterstützer mit einem Zertifikat. Der Weinkarton wird zum Preis von 100 Euro im Online Shop unter www.messingweine.de angeboten. „Die Leute rennen uns die Bude ein, in nicht einmal 24 Stunden seit Beginn der Aktion haben wir 27 Kartons verkauft“, sagt Felix Broeker, der natürlich hofft, dass der Wein nicht als Kapitalanlage gesehen wird, sondern seine Käufer geschmacklich überzeugt und tatsächlich auch getrunken wird. Jede Flasche aus der streng limitierten Auflage wird von einem der beiden Gründer per Hand nummeriert.