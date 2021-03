Der 41-Jährige ist Fußball-Abteilungsleiter beim FC Stukenbrock und Jugendtrainer der D-, E- und F-Jugend sowie der Minis. Im großen Corona-Interview spricht der gebürtige Berliner über seine Erfahrungen mit dem Virus. Wie nah ist Ihnen das Virus bislang gekommen? Stephan Femfert: Aufgrund meiner vielfältigen Tätigkeiten (Trainer beim FC, Lehrer an der Pollhansschule, Vater von vier Kindern) bin ich schon sehr glücklich, dass es zu keinem direkten Kontakt mit dem Virus gekommen ist. Natürlich gibt es im Bekannten- und Freundeskreis Menschen, die sich infiziert haben. Bei diesen gab es aber glücklicherweise keine mir bekannten schwerwiegenden Komplikationen. Was überwiegt bei Ihnen gerade: Vertrauen und Gelassenheit oder Unzufriedenheit und Frust? Femfert: Es gibt sicherlich Situationen, da könnte ich an die Decke gehen und frage mich manchmal, warum, wann und wo bestimmte Entscheidungen wie und unter welchen Umständen und mit welchen Gründen getroffen werden. In diesen Momenten bin ich natürlich sehr unzufrieden, da mir dort die nötige Klarheit und Transparenz fehlt.