„Besondere Zeiten erfordern eine besondere Herangehensweise“, sagt Eva Hassenewert, die den so ungewöhnlichen wie originellen Abschluss eines Laufjahres gemeinsam mit ihrem Abteilungsleiter-Kollegen Jörg Tews organisiert hat. 79 Teilnehmer wollen sich das am vergangenen Samstagabend nicht entgehen lassen und reisen mit 33 Autos zum Sender Waldstadion. Corona-konform parken diese im Zwei-Meter-Abstand nebeneinander. Vor ihnen befindet sich in vier Metern Höhe eine Bühne. Wie in einer Autodisko heizt DJ Ronny den Läuferinnen und Läufern ein. „Das ist unser Warm-up“, sagt Jörg Tews und lacht.

Und dann geht’s auch schon los. Nachdem Startnummern, Überraschungspakete und Getränke verteilt sind, laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Cups auf einem festgelegten Rundweg durch die Autoreihen hindurch bis zur Bühne – natürlich einzeln und mit mehr als genug Abstand zueinander. Begleitet werden sie dabei von Partymusik, rhythmischem Gehupe und Jubelrufen aus den Autos heraus. Apropos: Viele haben den Innenraum ihres Gefährts mit bunten Lichtern und Schals geschmückt. Der Abend ist eine einzige Party – und das unter strikter Einhaltung der Corona-Regeln.

„Wir haben unser Konzept gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt entwickelt“, sagt Jörg Tews. Mitarbeiter desselben gehen am Samstagabend durch die Reihen. Schnell geben sie das Zeichen, dass alle Vorgaben gut umgesetzt wurden.

Kurz darauf holen sich die fünf besten Erwachsenen und die beiden besten Jugendlichen ihre Cup-Pokale ab. Unter Applaus laufen zunächst Nils Pankoke und Emma Just durch die Reihen und lassen sich feiern. Anschließend werden Andrea Duddeck, Sabrina Scheideler, Frank und Martina Herrmann und Eva Hassenewert für ihre Leistung im vergangenen Jahr geehrt.

Bevor das Partyteam, das am Abend von sechs weiteren Helferinnen und Helfern unterstützt wird und am Ende dafür sorgt, dass alle den Platz am Waldstadion wieder reibungslos verlassen können, seine Arbeit aufnimmt, zeigen die „Tanzsternchen“ des Laufspaß’ noch eine gekonnte Einlage und ernten dafür viel Applaus.

Zum Abschied verspricht Jörg Tews: „Ihr könnt euch sicher sein, wir lassen uns immer wieder etwas für euch einfallen.“ Und Eva Hassenewert fügt hinzu: „Pläne zu schmieden bleibt aber weiterhin schwierig. Deshalb wollen wir die bis Juli geplanten Lauf-Challenges erst einmal über den Sommer hinaus weiterlaufen lassen.“