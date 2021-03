Mit dem Internetportal „level up!“ des in Gütersloh ansässigen Flöttmann-Verlages wurde ein regionaler Anbieter gefunden, der ausschließlich freie Stellen für den Raum Gütersloh und den Raum Bielefeld veröffentlicht. Angesprochen sind dabei in erster Linie kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe.

Wer also einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz anbietet und noch nicht die richtige Bewerberin oder den richtigen Bewerber gefunden hat, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Ansprechpartner ist Werner Thorwesten, telefonisch erreichbar unter 05207/8905223 oder per Mail an werner.thorwesten@stadt-shs.de. Ein entsprechendes Inserat wird dann auf dem Internetportal level up! erscheinen und auf der städtischen Homepage verlinkt. Das Angebot ist kostenlos: Die Stadt übernimmt im Rahmen eines begrenzten Kontingentes für heimische Unternehmen die Kosten für ein Ausbildungs- oder Praktikumsangebot mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten.

Weitere Informationen unter www.meinlevelup.de.