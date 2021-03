Die Idee dahinter ist einfach: Einmal im Jahr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Am 27. März, wird daher ab 20.30 Uhr auch in Schloß Holte-Stukenbrock für eine Stunde das Licht in zahlreichen öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Dunkel bleibt es im Rathaus, dem Gymnasium, der Gesamtschule am Standort Jahnstraße und den Grundschulen in der Stadt. Der Standort der Gesamtschule am Hallenbad kann in diesem Jahr einmalig nicht teilnehmen. Aufgrund der derzeitigen umfangreichen Umbaumaßnahmen ist es technisch nicht möglich, die gesamten Gebäude für eine Stunde zu verdunkeln.

Die Stadt geht hier mit gutem Beispiel voran. Auch Privat- und Geschäftsleute im Stadtgebiet sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen, um 20.30 Uhr den Lichtschalter zu betätigen und für eine Stunde ihre Gebäude im Dunkeln zu lassen.

www.wwf.de/earth-hour