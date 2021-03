Kreisjugendpflegerin Wencke Meiertoberens warnt auch in Schloß Holte-Stukenbrock vor Folgen der Einschränkungen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Von Monika Schönfeld

Die drei Jugendhäuser in der Stadt haben 2020 getan, was sie konnten. Wenn die Kinder und Jugendlichen wegen der Corona-Pandemie nicht in die Häuser kommen konnten, haben die Mitarbeiter den Kontakt über digitale Angebote gehalten.