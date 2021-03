Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Von Monika Schönfeld

Ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Garagenbrand am Weitekamp im Schloß Holte-Stukenbrocker Stadtteil Liemke entstanden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache gegen 3 Uhr ausgebrochen.