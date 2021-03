Holter Straße in den Ferien gesperrt

Hochspannungsleitungen werden in Schloß Holte-Stukenbrock ausgetauscht

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

In den Osterferien, voraussichtlich die zwei Wochen von Montag bis Freitag, 29. März bis 9. April, wird die Holter Straße in Höhe der Straße Am Hallenbad/Zufahrt Gymnasium voll gesperrt.