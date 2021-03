Im Einmündungsbereich des Brinkewegs hat eine 44-jährige Ford-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock den Mann erfasst. Sie wollte vom Brinkeweg in die Helleforthstraße Richtung Kaunitz abbiegen. Dabei erfasste sie den Pedelec-Fahrer, der auf der Helleforthstraße Richtung Kaunitzer Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin verletzte sich nicht. An dem Auto und an dem Pedelec entstand Sachschaden.