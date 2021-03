„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“

Zweiter Autokorso am Montag in Schloß Holte-Stukenbrock: Geschäfte und Gastronomie wollen sofort wieder öffnen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Von Monika Schönfeld

„Wir wollen, dass der Lockdown sofort beendet wird und Geschäfte und Restaurants wieder öffnen.“ Das sagt Kerstin Strothmann, die mit Rebecca Schmollmann von der Friedenslinde in Verl-Sende den zweiten Autokorso durch Schloß Holte-Stukenbrock organisiert. Der beginnt am Montag, 29. März, um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gymnasiums an der Holter Straße.