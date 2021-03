Zugriff auf gespeicherte Gesundheitsdaten

Sonst gibt es keine Medikamente. Um die Kommunikation zwischen Praxen und Einrichtung zu vereinfachen, muss die Digitalisierung vorangetrieben werden. Ein Schritt in diese Richtung soll über einen Modellversuch erfolgen. Für den hat sich Bernd Zilger mit seiner Einrichtung beworben und freut sich nun sehr, dass er mit dem Caritas-Seniorencentrum St. Johannes die Zusage zum Modellprogramm zur Einbindung von Pflegeeinrichtungen in die Telematikinfrastruktur (TI) beim GKV-Spitzenverband in Berlin bekommen hat.