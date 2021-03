Die SHS-Grünen haben auch deutlich mehr Mitglieder gewinnen können. „Inzwischen haben wir 22 Parteimitglieder, davon acht Frauen und fünf Mitglieder sind sogar jünger als 22 Jahre“, sagt Grünen-Sprecher Philipp Ashton. Da könnte es sogar eine „Grüne Jugend“ in Schloß Holte-Stukenbrock geben. Philipp Ashton gab diese Informationen während der ersten digitalen Mitgliederversammlung des Ortsverbandes.

Digital per Videokonferenz fand diese Mitgliederversammlung statt – wegen der Corona-Pandemie ist eine Präsenz-Versammlung nicht möglich. „Aber wir nutzen die Mittel der Digitalisierung, um uns auszutauschen, zu informieren und sogar unsere Hauptversammlung abzuhalten“, sagte Philipp Ashton.

Das Jahr 2020 ließ der Ortsverbands-Sprecher in einem kurzen Rückblick passieren: Kommunalwahl, Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt, Besuch vom Bundesfraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und der Landesvorsitzenden Mona Neubaur im Furlbachtal. „Super Ergebnis bei der Wahl zum Stadtrat und zwei Ausschüsse, Umwelt und Demografie, werden jetzt von grünen Ratsmännern und Ratsfrauen geleitet“, ergänze Philipp Ashton

„ Fünf unserer 22 Parteimitglieder sind sogar jünger als 22 Jahre. Fünf unserer 22 Parteimitglieder sind sogar jünger als 22 Jahre. “ Philipp Ashton

.

Während der Mitgliederversammlung stellten sich mit Sandra Reffold und Can Erdal die neuen Sprecher des grünen Kreisverbandes Gütersloh vor. Ebenfalls online dabei: Nik Riesmeier, der designierte Bundestagskandidat für den Wahlkreis Höxter/Lippe/Schloß Holte-Stukenbrock. Die endgültige Wahl zum Bundestags-Kandidaten wird in dieser Woche per Umlaufbeschluss entschieden.

Der noch amtierende Vorstand des Bündnis 90/Die Grünen in Schloß Holte-Stukenbrock wird möglicherweise demnächst erweitertet. Zukünftig soll eine Doppelspitze (Sprecherin und Sprecher) das Geschehen in dieser Ortspartei leiten. Eine entsprechende Satzungsänderung werde bei der nächsten Jahreshauptversammlung vorgestellt, teilte Philipp Ashton mit.