„Wir haben lange überlegt, aber es geht ja nicht weiter. Und die Zukunftsperspektiven für Gastronomiebetriebe sind nach der Corona-Krise auch nicht so gut“, führt Christine Lakämper (57) ausschließlich wirtschaftliche Gründe an. Gerüchte, dass sie das Trentadue in Augustdorf übernehmen könnte, weißt sie entschieden zurück: „Da ist nichts dran.