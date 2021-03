Ulrich Schröder ist Brillen- und Hörgeräteträger. Als der Mund-Nasen-Schutz im vergangenen Frühjahr Pflicht wurde, ärgerte sich der 69-Jährige immer wieder darüber, dass ihm Brille und Hörgerät vom Kopf fielen, wenn er die Maske ablegte. So erfand Ulrich Schröder einen Maskenhalter, der direkt auf dem Brillenbügel angebracht wird. „Ich habe mich gewundert, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, so etwas herzustellen. Aber ich hatte auch nicht geahnt, welchen Aufwand man betreiben muss, um auf die Lösung zu kommen“, sagt Ulrich Schröder. Er hatte im März 2020 gerade seine Hörgeräte bekommen, als es für ihn in einen Kurzurlaub ging – und die Probleme begannen.