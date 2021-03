Sechs geheimnisvoll aufgemachte Schatzkarten helfen dabei, die Kisten zu finden. Sie stehen grob umrissen an den Heimathäusern in Stukenbrock, an der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld, am Hermannsdenkmal, am Lattbergturm bei Nieheim, in der Schutzhütte einer Obstwiese an der Altenau bei Lichtenau-Husen, und auch am Walderlebnispfad in Marsberg-Meerhof. Die Kisten garantieren Spiel, Spaß und auch ein kleines bisschen Lernen.

Dieses Frühjahr müssen nur drei anstatt der üblichen vier Schatzkisten entdeckt werden, um an das Entdeckerspiel zu kommen. Wer drei Fotos von verschiedenen Kisten mit erkennbarem Hintergrund und einem persönlichen Accessoire bis Freitag, 30. April, beim Naturpark einreicht, bekommt das neue Würfelbrettspiel für die ganze Familie zugeschickt. Der Naturpark weist darauf hin, dass danach wieder die ursprüngliche Vorgabe gilt, also vier Kisten fotografiert werden müssen, um das hochwertige Spiel zu erhalten.

Alle Schatzkarten sind kostenlos in den Touristinformationen oder direkt beim Naturpark erhältlich: Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, Grotenburg 52, 32760 Detmold, 05231/627961.

www.naturpark-teutoburgerwald.de

www.familienzeitnatur.de.