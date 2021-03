Gemeinsam mit seiner Tante Bärbel Schulze bietet er wieder süße und herzhafte Köstlichkeiten mit ein wenig Jahrmarktatmosphäre an. Am Hellweg, Hausnummer 206, steht die farbenfroh bestückte Hütte „Süßes vom Grinch“ für alle weithin sichtbar an der Straße. Gestern hat der Verkauf begonnen. Bis auf Karfreitag sind die drei Buden auch an den Osterfeiertagen von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet. Passend zur Osterzeit haben die Schausteller ihr Sortiment erweitert. „Die Oster-Donuts sind der Renner“, verrät Jayden und strahlt.